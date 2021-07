Η Νέφτσι Μπακού απέκλεισε τη Ντιναμό Τιφλίδας και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν ετοιμάζεται για τις “μάχες” με τους Πειραιώτες και ρώτησε τους πρωταθλητές Ελλάδας για το τι καιρό θα κάνει στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα, , όταν και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αναμέτρηση (21/7) μεταξύ των δύο ομάδων στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η ανάρτηση της Νέφτσι Μπακού:

Hey, @olympiacosfc!



How’s the weather in Greece next week?