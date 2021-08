Ο Δημήτρης Γιαννούλης απέκτησε ανταγωνισμό για τη θέση του στη Νόριτς, μιας και τα “καναρίνια” πήραν παίκτη που αγωνίζεται στα μπακ.

Συγκεκριμένα, η Νόριτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντον Γουίλιαμς με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 20χρονος μπακ θα αγωνιστεί στα “καναρίνια”, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής που δεν βρήκε στην ομάδα του Σόλσκιερ.

Ο Γουίλιαμς έπαιξε σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τις προηγούμενες δύο σεζόν, ενώ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ακραίων μπακ.

📝 Norwich City are delighted to confirm the season-long loan signing of Manchester United full-back, Brandon Williams!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeWilliams 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿