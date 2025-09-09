Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον προπονητή της Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, καθώς οι «ρεντς» ανακοίνωσαν την απόλυση του 51χρονου προπονητή.

Ο Νούνο Σάντο είχε αναλάβει την Νότιγχαμ Φόρεστ το 2023, με τον ίδιο να καθοδηγεί την ομάδα σε 71 παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Στην ανακοίνωσή τους οι «ρεντς» τον ευχαριστούν για την προσφορά του στον σύλλογο, καθώς ο ίδιος αποτέλεσε τον προπονητή που κατάφερε να οδηγήσει ξανά την Νότιγχαμ στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα την League Phase του Europa League.

Η ανακοίνωση

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας».

Τα σενάρια για τον αντικαταστάτη

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου ο οποίος μετά το διαζύγιο του από την Τότεναμ δεν έχει βρει ακόμη την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα οριστικό πέρα από φήμες που τονίζουν πως οι «ρεντς» βλέπουν με καλό μάτι την προοπτική της συνεργασίας με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή.