Σε συμφωνία με το διεθνή Βέλγο μπακ, Τόμας Μενιέ, φαίνεται πως ήρθε η Ντόρτμουντ με τον παίκτη να αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν και να γίνεται κάτοικος Βεστφαλίας το προσεχές καλοκαίρι.

Παίκτης της Ντόρτμουντ αναμένεται να γίνει ο Τόμας Μενιέ από το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν γαλλικά Μέσα, ο διεθνής Βέλγος αμυντικός θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από τέσσερα χρόνια, συνεχίζοντας την καριέρα του στην ομάδα της Βεστφαλίας.

According to reports in France, Thomas Meunier has agreed to join Borussia Dortmund when his contract expires in July pic.twitter.com/01sBGVjJnH