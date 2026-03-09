Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε κέρδη και νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ

Ειδήσεις έβγαλε η γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό ότι η χρονιά ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά με κέρδη, αλλά και ότι επίκειται μία νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε στη γενική συνέλευση η CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα, ενώ το «παρών» έδωσαν και ο νομικός σύμβουλος, Αχιλλέας Μαυρομάτης, με τον φοροτεχνικό, Δημήτρη Πανοζάχος.

Κατά τη διάρκεια της γ.σ. λοιπόν, ο Πανοζάχος ανέφερε τα εξής: «Είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη. Το 2024-25 έχει 51.629 ευρώ, όταν στα προηγούμενα έτη είχε ζημίες. Αυξήθηκαν τα έσοδα, τα τακτικά, όπως τα λέμε. 40.450.000 ευρώ ήταν τα έσοδα, ενώ φέτος το ποσό για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών έφτασε 31.770.000 ευρώ. Η ΠΑΕ έχει κέρδη 51.629 ευρώ, δεν έχει οφειλές πλέον και τα οικονομικά της είναι ελεγχόμενα.

Η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έχει υπό έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι μέχρι τις 30/06/2025. Έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει συνεχή έσοδα αυξημένα από τα εισιτήρια και η ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο, είναι στοιχεία που κάνουν να φαίνονται καλά τα οικονομικά».

Όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτή θα ανέλθει στα ύψους 13.000.002 ευρώ και θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, αποκλειστικά από τον Ιβάν Σαββίδη.