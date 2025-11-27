Η Παρτιζάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, φέρνουν στη δημοσιότητα τα Μέσα στην Σερβία, με το Δ.Σ. της ομάδας να κάνει προσπάθεια για παραμονή του Σέρβου κόουτς στην ομάδα.

Όπως αναφέρει η έγκυρη σερβική ιστοσελίδα “Mozzart Sport” το έκτακτο ΔΣ της Παρτίζαν ολοκληρώθηκε και αποφάσισε να μη κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα αυτό, το ΔΣ και όλοι στην Παρτιζάν, εκφράζουν την απεριόριστη πίστη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ομπράντοβιτς, ενώ κανείς τους δεν έχει καμία αμφιβολία για την δουλειά του και την ποιότητα αυτής.

Η Παρτίζαν -μάλιστα- εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει την πληροφορία για την απόφαση του Εκτακτου ΔΣ και επισημαίνει ότι πλέον ζητούν από τον Ομπράντοβιτς να ξανασκεφτεί την απόφασή του.

“Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της BC Partizan Mozzart Bet με θέμα τη νέα κατάσταση στον Σύλλογο, μετά την χθεσινή αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή της πρώτης ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παρά ταύτα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Προέδρου, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, αποφάσισε ομόφωνα να μην συμφωνήσει με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να του παράσχει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του, με την επιθυμία να παραμείνει ο πρώτος προπονητής της BC Partizan και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα έφερναν βελτίωση στα αποτελέσματα των ασπρόμαυρων.

Μετά από αυτήν την απόφαση, ο Σύλλογος επικοινώνησε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του ζήτησε να επανεξετάσει την παραίτησή του, να την εγκαταλείψει και να συνεχίσει να εργάζεται”, αναφέρεται.