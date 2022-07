Μετά την απόκτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου, η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε “τιτίβισμα” του ο δημοσιογράφος Νεμάνια Ζόριτς, η Παρτιζάν θέλει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, τσεκάροντας την περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η υπόθεση του πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, όμως, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Σέρβος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και για την επόμενη σεζόν και για να επαναπατριστεί θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από την ρωσικά ομάδα ή να δοθεί ένα σημαντικό ποσό μετεγγραφής.

Partizan Belgrade are checking the case of Nikola Milutinov, the Serbian powerhouse wants to add another big man to their roster and Milutinov is a top candidate for that position. source confirmed.