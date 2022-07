Η Ρόμα φαίνεται ότι κατάφερε τελικά να “κλέψει” τον Πάουλο Ντιμπάλα από την Ίντερ και ο Ζοσέ Μουρίνιο θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Serie A.

Μετά από μία 7ετία στη Γιουβέντους, στην οποία υπήρξε και αρχηγός, ο Ντιμπάλα έμεινε ελεύθερος στα πλαίσια της αναδόμησης της “γηραιάς κυρίας” και η Ρόμα το εκμεταλλεύτηκε, για να τον αποκτήσει.

Ο 28χρονος Αργεντινός εμφανιζόταν κοντά στην Ίντερ, αλλά οι Ρωμαίοι φέρονται να έφθασαν σε προφορική συμφωνία με τον ίδιο για συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών και μέχρι το 2025.

Ο Ντιμπάλα είχε 115 γκολ και 48 ασίστ σε 293 παιχνίδια με τη Γιουβέντους, ενώ στη Ρόμα το νέο του συμβόλαιο προβλέπει αποδοχές της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Official: Paulo #Dybala has joined #ASRoma on a free transfer. He’s signed a three-year contract. @SkySport #Transfers pic.twitter.com/PI7YzzEqEV