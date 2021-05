Η προσπάθεια της Γιουλιμάρ Ρόχας βρέθηκε μόλις 7 εκατοστά πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν των γυναικών.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Γιουλιμάρ Ρόχας, η οποία σημείωσε στο μίτινγκ του Αντούχαρ στην Ισπανία την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο τριπλούν.

Η δις παγκόσμια πρωταθλήτρια από τη Βενεζουέλα «προσγειώθηκε» στα 15 μέτρα και 43 εκατοστά και βελτίωσε κατά δύο εκατοστά το ατομικό ρεκόρ της, ενώ πλησίασε το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει από το 1995 η Ουκρανή Ινέσα Κράβετς με 15,50 μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 25χρονη άλτρια είχε ήδη σημειώσει επίδοση 15,43 μέτρα στον κλειστό στίβο και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου 2020 στη Μαδρίτη, με την οποία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ.

Για την ιστορία, η Ρόχας, η οποία φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τριπλούν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (23 Ιουλίου-8 Αυγούστου), κατέκτησε την πρώτη θέση στο Αντούχαρ, αφήνοντας στις επόμενες δύο θέσεις τη Γαλλίδα Ρουγκί Ντιαλό (14,20 μέτρα) και την Ισπανίδα Άνα Πελετέιρο (14,17 μέτρα).

Yulimar Rojas just jumped 15.43m in the women’s triple jump in Andújar this evening 😲



Just 7cm off the world record. pic.twitter.com/bCvR0QG7nD