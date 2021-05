Η Μαρία Σάκκαρη παίζοντας καταπληκτικό τένις επικράτησε πολύ εύκολα 2-0 σετ (6-3,6-1) της Ανέτ Κονταβέιτ και πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Madrid Open.

Τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά της Μαδρίτης, μετά από αυτή κόντρα στην Ανισίμοβα, πήρε η Μαρία Σάκκαρη, που χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου νίκησε 2-0 σετ την Ανέτ Κονταβέιτ (Νο. 29 στην παγκόσμια κατάταξη). Η Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε συγκετρωμένη από το πρώτο σερβίς, μην επιτρέποντας σε κανέναν σημείο του αγώνα στην αντίπαλό της να την απειλήσει, αφού δεν δέχτηκε ούτε ένα μπρέικ.

Imperious from the Greek.



🇬🇷 @mariasakkari seals the deal in an hour against Kontaveit to set up a last-16 tie with Muchova!#MMOPEN pic.twitter.com/kUmT9CNmgv