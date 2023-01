Η Σερένα Γουίλιαμς είχε αποκαλύψει πριν μερικά χρόνια ότι είναι προσηλυτισμένη στους Μάρτυρες του Ιεχωβά και χθες (08/01) βαπτίστηκε κιόλας, στα πλαίσια της θρησκείας της.

Έχοντας αποχωρήσει πρόσφατα από την ενεργό δράση στο τένις, του οποίου αποτελεί την κορυφαία αθλήτρια όλων των εποχών, η Σερένα Γουίλιαμς βρήκε το χρόνο για να κάνει και τη βάπτισή της, η οποία και έλαβε χώρα στη συνέλευση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Φλόριντα.

Η ίδια η Αμερικανίδα τενίστρια μίλησε μάλιστα για το γεγονός και ανέφερε τα εξής: «Το να είμαι Μάρτυρας του Ιεχωβά είναι σημαντικό για μένα, αλλά ποτέ δεν το είχα ασκήσει πραγματικά και ήθελα να μπω σε αυτό».

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah’s Witness Assembly in West Palm Beach Florida.



According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL