Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η Σεβίλλη, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να ανακοινώνει το μεσημέρι της Κυριακής (7/8) με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ίσκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάτοικος Ανδαλουσίας είναι επίσημα ο Ίσκο, με τον Ισπανό μέσο να ανακοινώνεται από την Σεβίλλη αφήνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από 9 χρόνια παρουσίας στο σύλλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 30χρονος μέσος αναμένεται να περάσει τις επόμενες ώρες από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Ίσκο πέτυχε σπουδαίες διακρίσεις στη καριέρα του με τη φανέλα Ρεάλ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 19 τρόπαια, ενώ σε 352 εμφανίσεις με τη φανέλα της Βασίλισσας είχε 53 γκολ και 56 ασίστ.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff