Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βασικό τον Βαγιαννίδη στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας με νίκη κόντρα στη Μαρινένσε

Ο Τρινκάο πέτυχε δύο γκολ για την Σπόρτινγκ
Γιώργος Βαγιαννίδης
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας/ (AP Photo/Antonio Calanni)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας μετά από νίκη με 3-0 κόντρα στη Μαρινένσε. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε για 83 λεπτά στην αναμέτρηση.

Για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας το σκορ άνοιξε ο Τρινκάο στο 29′. Ο Πορτογάλος στο 37′ έκανε και το 2-0 για την ομάδα του Βαγιαννίδη. Ο Σουάρες στο 81′ ολοκλήρωσε τη νίκη με 3-0 κόντρα στη Μαρινένσε, που είναι ομάδα της 4ης κατηγορίας στην Πορτογαλία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει τραυματίας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για λίγες ακόμα εβδομάδες.

