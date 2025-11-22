Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βασικό τον Βαγιαννίδη στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας με νίκη κόντρα στη Μαρινένσε

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας μετά από νίκη με 3-0 κόντρα στη Μαρινένσε. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε για 83 λεπτά στην αναμέτρηση.

Για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας το σκορ άνοιξε ο Τρινκάο στο 29′. Ο Πορτογάλος στο 37′ έκανε και το 2-0 για την ομάδα του Βαγιαννίδη. Ο Σουάρες στο 81′ ολοκλήρωσε τη νίκη με 3-0 κόντρα στη Μαρινένσε, που είναι ομάδα της 4ης κατηγορίας στην Πορτογαλία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει τραυματίας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για λίγες ακόμα εβδομάδες.