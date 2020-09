Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ δεν ξέχασε την ομάδα που τον ανέδειξε, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν μάλιστα σε εξαιρετικό επίπεδο, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να το επιδεικνύει και στην πράξη, με μία εκπληκτική ενέργεια, αφιερωμένη στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα, τα “λιοντάρια” μετονόμασαν τα τμήματα των μικρών ηλικιών της ομάδας, σε ακαδημίες “Κριστιάνο Ρονάλντο”, προς τιμήν του σπουδαίου ποδοσφαιριστή.

«Η Ακαδημία θα πάρει το όνομα του μεγαλύτερου συμβόλου που δημιουργήθηκε εδώ και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα νέα ταλέντα. Έγινε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, πήρε 5 Χρυσές Μπάλες και κατέκτησε το Euro και το Nations League με την Εθνική ομάδα», αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση της Σπόρτινγκ.

✨ The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy ✨



Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo 👑 pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4