Η SUPERBET ζωντανεύει έναν αιώνα ΠΑΟΚ, μέσα από τον πρώτο ύμνο της ομάδας

Η Superbet παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για τη συμπλήρωση 100 ετών ιστορίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την έναρξη της συνεργασίας της με την ομάδα, αντλώντας έμπνευση από τις ρίζες του συλλόγου και τη διαχρονική του ταυτότητα από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του. Με τίτλο «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ», η καμπάνια αναπτύσσεται γύρω από μια νέα ταινία, η οποία τοποθετεί στο επίκεντρο τον πρώτο ύμνο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, αλλά και προδιαγράφοντας τον νέο, ασπρόμαυρο αιώνα που ακολουθεί.

Στην νέα, εντυπωσιακή ταινία , πρωταγωνιστεί η ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον κεντρικό ρόλο να αναλαμβάνουν τέσσερις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Ακαδημία του συλλόγου και σήμερα αποτελούν βασικά στελέχη της πρώτης ομάδας, συμβάλλοντας ενεργά στην αγωνιστική της πορεία. Όλα ξεκινούν, πριν από έναν σημαντικό αγώνα στην Τούμπα, όπου οι Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ανέστης Μύθου και Δημήτρης Χατσίδης ζητούν και παίρνουν το λόγο, αναβιώνοντας τον ιστορικό πρώτο ύμνο της ομάδας, “της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα”, δίνοντας έναν όρκο νίκης όπως μόνο εκείνοι ξέρουν. Στη διάρκεια του τηλεοπτικού σποτ, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ γίνονται ένα, με φόντο την πόλη της Θεσσαλονίκης, τους φιλάθλους της ομάδας, ζωντανούς θρύλους που φόρεσαν την φανέλα της, στιγμές που δεν τις βλέπεις αλλά τις αισθάνεσαι και φυσικά μαζί με τον νέο μεγάλο χορηγό, την Superbet

Ταυτόχρονα με την νέα ταινία, η καμπάνια της Superbet ξεδιπλώνεται σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο διαδίκτυο, με μια σειρά από επικοινωνιακά υλικά που αναδεικνύουν την έναρξη της κοινής πορείας Superbet-ΠΑΕ ΠΑΟΚ με φόντο τον νέο ασπρόμαυρο αιώνα που αναμένεται να φέρει περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες για τον σύλλογο.

Ο πρώτος ύμνος της ομάδας, βασική πηγή έμπνευσης ολόκληρης της καμπάνιας που υπογράφει η Ogilvy και εκτέλεσε σε συνεργασία με την BOO Productions, γράφτηκε το 1927 αλλά μένει ζωντανός μέχρι και σήμερα από τα παιδιά των Ακαδημιών. Αφού πριν από κάθε αγώνα τον τραγουδούν και μέσα σε 4 στίχους καταφέρνουν να χωρέσουν όλη την προσφυγική ιστορία και την ψυχή της ομάδας του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να βρείτε την νέα, εντυπωσιακή ταινία στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΑΟΚ Χ Superbet: Μαζί στον νέο ασπρόμαυρο αιώνα – PAOK TV

Σχετικά με τη Superbet // Super Technologies

Η Superbet ανήκει στην Super μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που δημιουργεί το μέλλον στο πεδίο της ψυχαγωγίας των φιλάθλων. Ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί σήμερα έναν τεχνολογικό οργανισμό που παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες, με την ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα (playstack) να λειτουργεί ως ο κινητήριος μοχλός της υψηλής της ανάπτυξης.

Με εμπορικές δραστηριότητες σε Βραζιλία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Ελλάδα, καθώς και τεχνολογικά κέντρα στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία και τη Ρουμανία, η Super προσεγγίζει εκατομμύρια πελάτες και διαμορφώνει το μέλλον του παιχνιδιού σε παγκόσμια κλίμακα.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς επενδυτές. Το 2019, η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο, πραγματοποίησε στρατηγική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2025, η εταιρεία ενίσχυσε την οικονομική της θέση μέσω συμφωνίας αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Blackstone και επιταχύνοντας την παγκόσμια επέκτασή της.

Η Super δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης, ασφάλειας και υπευθυνότητας. Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος της International Betting Integrity Association (IBIA) και της European Gaming & Betting Association (EGBA). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το super.xyz.