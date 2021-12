Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βγήκε μπροστά στα κρίσιμα λεπτά του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ κι οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου στην Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ σταμάτησε στους 18 πόντους, με τη σύζυγο του, Μπέριλ, να τον αποθεώνει με αναρτήσεις της στα social media.

«Είμαι τόσο γ@@@@@α περήφανη για τον αντρούλη μου. Χαμογέλα σαν να έκανες ρεκόρ μέσα στο γήπεδο του μεγάλου αντιπάλου», ανέφερε στο Twitter η κυρία ΜακΚίσικ, η οποία αποκτήσει δύο παιδιά με τον άσο του Ολυμπιακού.

Δείτε τις αναρτήσεις της:

I AM SO FUCKING PROUD OF MY HUBBY, he reached his career milestone tonight. Congratulations baby @ShaqInTheBox 🥰🤤 pic.twitter.com/g2RILDz8fV