Ο Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς παρουσίασε τα βραβεία του ESPN (ESPY’s) και έγινε viral με τα αστεία του, αλλά το ίδιο συνέβη και με την υπόλοιπη οικογένειά του.

Η σύζυγος, Αΐσα Κάρι “έκλεψε” τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων, ενώ μαζί τους ήταν και οι δύο κόρες του ζευγαριού.

Η ίδια η Αΐσα Κάρι πάντως, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ, έχοντας και πάνω από 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram.

Η οικογένεια Κάρι στα ESPY’s

Ayesha, Riley and Ryan Curry arrive for the #ESPYs pic.twitter.com/uiY04764p4 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 20, 2022

Steph Curry arrives to the ESPYS with Ayesha and their daughters. 😁



( 🎥: @espn)pic.twitter.com/hCZMxtU6IF — theScore (@theScore) July 20, 2022

Steph and Ayesha Curry walking down the #ESPYS red carpet.



Steph will host the show tonight in Los Angeles. pic.twitter.com/OtWzX9nTJ4 — James H. Williams ➡️ ESPYS (@JHWreporter) July 20, 2022