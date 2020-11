Η τελευταία φορά που είδαμε ζωντανό τον Μαραντόνα έδωσε χαρά σε μικρό κοριτσάκι (video)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη όσων τον είδαν να αγωνίζεται, αλλά και στις γενιές που θα έρθουν, όπως απέδειξε κι ένα μικρό κοριτσάκι στην Αργεντινή.

Σε μία από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του στο σπίτι του στο Σαν Αντρές, ο Μαραντόνα κατεγράφη από την κάμερα σε άθλια κατάσταση να προσπαθεί να περπατήσει με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού, αλλά να βρίσκει και τη δύναμη να προσφέρει χαρά σε ένα μικρό κοριτσάκι σε απέναντι σπίτι.

Η μικρή άρχισε να του φωνάζει “γεια σου Ντιέγκο” κι ο Μαραντόνα γύρισε και τη χαιρέτησε, φτιάχνοντας τη μέρα της. “Με χαιρέτησε ο Ντιέγκο” ακούγεται να λέει εντυπωσιασμένο στο τέλος το κοριτσάκι, με το video να γίνεται viral.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU