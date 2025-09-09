Αθλητικά

Η Τουρκία γράφει ιστορία και περιμένει την Ελλάδα στα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα του Eurobasket που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, μετά τη νίκη της Πολωνίας.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και δίκαια θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο φετινό Eurobasket.

Οι Τούρκοι βρίσκονται στα ημιτελικά μετά την άνετη νίκη επί της Πολωνίας στον πρώτο προημιτελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στους “4”, ο οποίος θα είναι ο νικητής του Ελλάδα – Λιθουανία.

Η Τουρκία επέστρεψε μετά από 24 χρόνια στα ημιτελικά του Eurobasket. Το είχε κάνει το 2001 εντός έδρας και τότε είχε παίξει στον τελικό, χωρίς να καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού είχε ηττηθεί από τους Σέρβους-Μαυροβούνιους.

Αθλητικά
