Τουρκία – Πολωνία 91-77: Με ιστορικό triple double Σενγκούν στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 οι Τούρκοι

Με τον Αλπερέν Σενγκούν να σημειώνει triple-double, η Τουρκία ξεπέρασε με σχετική άνεση (91-77) το εμπόδιο της Πολωνίας και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9/2025) τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα – Λιθουανία.

Η Τουρκία ήταν το απόλυτο φαβορί κόντρα στην Πολωνία στον πρώτο προημιτελικό του Eurobasket και το επιβεβαίωσε στο παρκέ. Έχτισε διψήφια διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο, δεν απειλήθηκε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε με άνεση στη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εργκίν Αταμάν “καρδιοχτύπησε” για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά ευτυχώς δεν έπαθε κάτι σημαντικό, αφού πάτησε παρκέ έστω και για λίγο στην τέταρτη περίοδο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Τούρκους ήταν και πάλι ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο All star ψηλός του NBA έκανε όργια στο παρκέ, γράφοντας ιστορία στα Eurobasket με το triple-double που έκανε.

Συγκεκριμένα, μέτρησε 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ και έγινε ο έκτος παίκτης που το καταφέρνει στην ιστορία της διοργάνωσης. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Σέιν Λάρκιν με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Youngest to do it in EuroBasket history.



ALPEREN SENGUN DROPPED A TRIPLE-DOUBLE IN 25 MINUTES. pic.twitter.com/V2eP4S7FOg — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Από πλευράς Πολωνίας, ξεχώρισε ο Πονίτκα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Λόιντ με 19 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77.