Η Τρίνιτι Ρόντμαν έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο

Η Τρίνιτι Ρόντμαν έβαλε την υπογραφή της σε νέο τριετές συμβόλαιο με την Ουάσινγκτον Σπίριτ έως το 2028 και έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο.

Το deal που υπέγραψε η Τρίνιτι Ρόντμαν ξεπερνά τα 1, 9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με μπόνους, δηλαδή περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ όχι μόνο για το NWSL αλλά για το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι πρότινος, το ρεκόρ κατείχε η παίκτρια της Μπαρτσελόνα και τρεις φορές νικήτρια του βραβείου της Χρυσής Μπάλας, η Αϊτάνα Μπονματί.

Η Ρόντμαν, κόρη του πέντε φορές πρωταθλητή του NBA, Ντένις Ρόντμαν έγινε επαγγελματίας στην Ουάσινγκτον. Επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2021 και από νωρίς έδειξε πως δεν πρόκειται για ένα απλό ταλέντο. Στην πρώτη της σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη παίκτρια του πρωταθλήματος, ενώ έδωσε και την ασίστ που χάρισε τον τίτλο στην ομάδα της. Μέχρι σήμερα μετρά 21 γκολ σε 97 εμφανίσεις και κατέχει το ρεκόρ ασίστ στην ιστορία του συλλόγου.

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας των ΗΠΑ, βοηθώντας την ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Να αναφέρουμε πάντως ότι η Τρίνιτι Ρόντμαν δεν έχει καλές σχέσεις με τον Hall of Famer πατέρα της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Δεν είναι πατέρας. Ίσως εξ αίματος, αλλά τίποτα άλλο. Το να ακούς τη φωνή του είναι επώδυνο. Προσπαθήσαμε να ζήσουμε μαζί του, αλλά κάνει πάρτι 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, φέρνει γυναίκες στο σπίτι. Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικά εγωιστής άνθρωπος. Όλα είχαν πάντα να κάνουν με αυτόν».

Η παραμονή της συνδέεται με τον νέο κανονισμό “High Impact Player” του NWSL, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2026. Ο μηχανισμός επιτρέπει στις ομάδες να ξεπερνούν το όριο μισθών, προσφέροντας έως και ένα επιπλέον εκατομμύριο δολάρια σε μία “παίκτρια υψηλής επιρροής”.

Το όριο μισθοδοσίας για κάθε ομάδα στο NWSL ήταν 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2025 ωστόσο θα αυξηθεί περίπου στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.