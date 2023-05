Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Τσέλσι, αφού η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αργεντινό τεχνικό, τουλάχιστον μέχρι το 2025.

Μετά την πορεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ποτσετίνο θα επιστρέψει στην Αγγλία, όπου και είχε κάνει εντυπωσιακές πορείες με την Τότεναμ. Αυτή τη φορά θα αναλάβει την Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο, με οψιόν και για έναν ακόμη χρόνο, από την πλευρά των “μπλε” του Λονδίνου.

Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα γίνει προπονητής της ανδρικής ομάδας από την αρχή της σεζόν 2023/24. Ο Αργεντινός θα ξεκινήσει τον νέο του ρόλο την 1η Ιουλίου 2023 με διετές συμβόλαιο και οψιόν της ομάδας για έναν ακόμη χρόνο.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!