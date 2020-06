Το πρώτο μετεγγραρφικό “μπαμ” του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε. Ο Τίμο Βέρνερ είναι με… κάθε επισημότητα παίκτης της Τσέλσι και θα συνεχίσει στη Λειψία μέχρι το τέλος της σεζόν στην Bundesliga

Η Τσέλσι επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να έχει συμφωνήσει με τον Τίμο Βέρνερ, ανακοινώνοντας την Πέμπτη (18.06.2020) την απόκτηση του Γερμανού επιθετικού από τη Λειψία.

Το… χρονικό «ενός προαναγγελθέντος γάμου» επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς η διοίκηση της Τσέλσι ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Τίμο Βέρνερ για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Όπως γνωστοποιείται στην ανακοίνωση, ο 24χρονος διεθνής φορ θα παραμείνει στη Λειψία μέχρι το τέλος της Bundesliga και θα ενταχθεί στην Τσέλσι τον Ιούλιο. Έτσι, η γερμανική ομάδα δεν θα τον έχει διαθέσιμο για τη συνέχεια του Champions League.

« Είμαι ενθουσιασμένος που υπογράφω με την Τσέλσι, είναι μία περήφανη στιγμή για μένα που εντάσσομαι σε αυτή τη σπουδαία ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λειψία, την ομάδα και τους οπαδούς για αυτά τα τέσσερα φανταστικά χρόνια. Θα είστε για πάντα στην καρδιά μου. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες, τον νέο μου προπονητή και φυσικά τους οπαδούς της Τσέλσι», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γερμανός διεθνής.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η Λειψία θα εισπράξει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο νεαρός άσος θα έχει ετήσιες απολαβές, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt