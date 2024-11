Η Τσέλσι έκανε ρεκόρ στο Conference League με το 8-0 επί της Νόα

Η νίκη με 8-0 επί της Νόα μέσα στο Λονδίνο δεν είναι η μεγαλύτερη που έχει πετύχει η Τσέλσι στην Ευρώπη. Είναι όμως η ευρύτερη ομάδας σε σκορ στο Conference League.

Η Τσέλσι δικαιολογεί το ρόλο του φαβορί που της έχει δοθεί στο φετινό Conference League, κάνοντας “πάρτι” στη League Phase της διοργάνωσης. Μετά το 4-1 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, διέσυρε τη Νόα, την ομάδα από την Αρμενία που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ.

Το σκορ στο 20λεπτο ήταν 4-0, στο ημίχρονο 6-0 και τελικά το… κοντέρ σταμάτησε στα 8. Το 8-0 συνιστά τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη των Λονδρέζων αν εξαιρέσουμε τις αναμετρήσεις με τη Ζενές Ες από το Λουξεμβούργο το 1971, που ολοκληρώθηκαν με συνολικό σκορ 21-0 (13-0 στο Λονδίνο και 8-0 εκτός έδρας).

Η Τσέλσι έχει τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, έχοντας πετύχει συνολικά 16 γκολ!

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Conference League, οι Λονδρέζοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη ομάδας στη διοργάνωση.

