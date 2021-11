Η FIFA και το περιοδικό France Football πραγματοποίησαν την τελετή απονομής για τη Χρυσή Μπάλα της σεζόν 2020-21 και για πρώτη φορά φέτος έδωσαν και το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της χρονιάς.

Η αγγλική Τσέλσι απέσπασε λοιπόν τη διάκριση, ως η ομάδα που κατέκτησε το Champions League, έστω και αν έμεινε πίσω από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League.

Οι “μπλε” του Λονδίνου είχαν μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν όμως, αφού εκτός από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κατέκτησαν και το ευρωπαϊκό Super Cup.

The club of the year award goes to @ChelseaFC ! #ballondor pic.twitter.com/U1eyVwgqyB