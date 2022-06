Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει ζητήσει να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου και εμφανίζεται κοντά σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, αλλά η Τσέλσι θα προσπαθήσει να μπει… σφήνα στη μετεγγραφή.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι “μπλε” του Λονδίνου αναμένεται να κάνουν άμεσα πρόταση για την απόκτηση του Πολωνού επιθετικού από τους “Βαυαρούς”, μετά από σχετική εισήγηση του προπονητή τους, Τόμας Τούχελ.

Η Τσέλσι έχει μάλιστα και πολύ περισσότερα χρήματα να ξοδέψει από την Μπαρτσελόνα για τον Ρόμπερ Λεβαντόφσκι, αφού η αλλαγή στην ιδιοκτησία της, έχει “λύσει” τα χέρια στην ομάδα για τις μετεγγραφές.

