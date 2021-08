Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έδωσε συνέχεια στο ονειρικό ταξίδι της στο US Open. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα της Αννα Μπλίνκοβα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία είχε τρεις νίκες στα προκριματικά του US Open, δεν ήταν το φαβορί κόντρα στο No.84 του κόσμου, ωστόσο δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Μπλίνκοβα και την “καθάρισε” μέσα σε μόλις 72 λεπτά!

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία φιγουράρει στον Νο 234, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στο δεύτερο γύρο, μιας και θα αντιμετωπίσει την Ελίζ Μέρτενς.

Valentini Grammatikopoulou gets her 1st GS main draw win ever, beating Blinkova 6-3 ; 6-2.



Such a clean striker & such a beautiful backhand !



If Sákkari wins, there will be 2 Greeks in R2 of a slam !#USOpen pic.twitter.com/747JVn5vaF