Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο στη 15η αγωνιστική της Euroleague και υποχώρησε περαιτέρω στην κατάταξη, όπου έχει πλέον ρεκόρ 9 νίκες και 6 ήττες.

Παρότι έβγαλε αντίδραση στο φινάλε του αγώνα και λίγο έλειψε να φθάσει σε μία μυθική ανατροπή, ο Παναθηναϊκός έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία και τον “σκότωσε” από τη γραμμή του τριπόντου, πλησιάζοντάς τον στην κατάταξη της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έχουν βρεθεί πλέον στα όρια της 8ης θέσης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ζαλγκίρις Κάουνας να τον “πιάνουν” στην κατάταξη, μετά τις δικές τους νίκες επί των Μπασκόνια και Παρί αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai BC-Μπάγερν

20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Βαλένθια 10-5 Μονακό 9-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Ολυμπιακός 8-5 * Φενέρμπαχτσε 8-5 * Ζάλγκιρις 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους 7-7 Dubai BC 6-8 Παρτίζαν 5-9 Μπάγερν 5-9 Παρί 5-10 Μπασκόνια 5-10 Μακάμπι 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Βιλερμπάν 3-12

*Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε