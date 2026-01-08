Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 84-71 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα, πλησιάζοντας ξανά και τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Μετά από δύο σερί ήττες στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να πάρει… ανάσα στη “μάχη” για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης στη Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να βρεθεί μάλιστα ακόμη και μία νίκη μακριά από την κορυφή, στο τέλος της 21ης αγωνιστικής, αφού ήδη έχασε η Βαλένθια, με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να την νικάει στην έδρα της και να την “πιάνει” στο 14-7.

Τα αποτελέσματα στην 21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια – Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Η κατάταξη στη Euroleague