Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια

Κοντά στην κορυφή ξανά ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια
Χουάντσο και Χολμς κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Χουάντσο και Χολμς κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 84-71 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα, πλησιάζοντας ξανά και τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Μετά από δύο σερί ήττες στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να πάρει… ανάσα στη “μάχη” για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης στη Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να βρεθεί μάλιστα ακόμη και μία νίκη μακριά από την κορυφή, στο τέλος της 21ης αγωνιστικής, αφού ήδη έχασε η Βαλένθια, με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να την νικάει στην έδρα της και να την “πιάνει” στο 14-7.

Τα αποτελέσματα στην 21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια – Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Η κατάταξη στη Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Φενέρμπαχτσε 13-7*
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Παναθηναϊκός 13-8
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  8. Ολυμπιακός 11-8*
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Dubai Basketball 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-13
  17. Μπασκόνια 6-14
  18. Αναντολού Εφές 6-14
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτίζαν 6-14
    *Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
132
130
107
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ.): Ο Ράμος έστειλε τον τελικό στα πέναλτι στο 95′ και ο Σεβαλιέ έδωσε στους Παριζιάνους το γαλλικό Σούπερ Καπ
Ο Πορτογάλος επιθετικός έσωσε την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και ο Αργεντινός τερματοφύλακας κατέβασε ρολά στα πέναλτι
AP Photo
Newsit logo
Newsit logo