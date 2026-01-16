Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής – Ξανά στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

Με νίκες των Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται πάνω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην κατάταξη.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε έστω και δύσκολα από την έδρα της Βιλερμπάν με 81-73 και πέρασε ξανά στην κορυφή της Euroleague, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τη δεύτερη της κατάταξης, Μονακό.
Πίσω τους βρίσκεται η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η οποία και “λύγισε” με 82-79 τη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό, ενώ στα… ίσια είναι πλέον τρεις ισπανικές ομάδες, μετά την επιβλητική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα, με 80-61.
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Τετάρτη 14/01
Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104
Πέμπτη 15/01
Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78
Μακάμπι – Ζάλγκιρις 100-97
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί – Μονακό 87-95
Παρασκευή 16/1
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61
Η κατάταξη στη Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6*
- Μονακό 15-7
- Φενέρμπαχτσε 14-7*
- Βαλένθια 14-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 14-8
- Μπαρτσελόνα 14-8
- Ολυμπιακός 13-8*
- Παναθηναϊκός 13-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
- Ερυθρός Αστέρας 12-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-11
- Βίρτους Μπολόνια 11-11
- Ντουμπάι 10-12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
- Μπασκόνια 8-14
- Μπάγερν Μονάχου 8-14
- Παρί 7-14*
- Βιλερμπάν 6-16
- Αναντολού Εφές 6-16
- Παρτίζαν 6-16
*Έχουν αναβληθεί τα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί