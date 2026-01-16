Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής – Ξανά στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

Εκτός πρώτης 6άδας βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Ο Μίσιτς σε αγώνα της Χάποελ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Με νίκες των Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται πάνω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην κατάταξη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε έστω και δύσκολα από την έδρα της Βιλερμπάν με 81-73 και πέρασε ξανά στην κορυφή της Euroleague, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τη δεύτερη της κατάταξης, Μονακό.

Πίσω τους βρίσκεται η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η οποία και “λύγισε” με 82-79 τη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό, ενώ στα… ίσια είναι πλέον τρεις ισπανικές ομάδες, μετά την επιβλητική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα, με 80-61.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Τετάρτη 14/01

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/01

Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι – Ζάλγκιρις 100-97

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί – Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η κατάταξη στη Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6* 
  2. Μονακό 15-7
  3. Φενέρμπαχτσε 14-7*
  4. Βαλένθια 14-8
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 14-8
  6. Μπαρτσελόνα 14-8
  7. Ολυμπιακός 13-8*
  8. Παναθηναϊκός 13-9
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 12-10
  11. Αρμάνι Μιλάνο 11-11
  12. Βίρτους Μπολόνια 11-11
  13. Ντουμπάι 10-12
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
  15. Μπασκόνια 8-14
  16. Μπάγερν Μονάχου 8-14
  17. Παρί 7-14*
  18. Βιλερμπάν 6-16
  19. Αναντολού Εφές 6-16
  20. Παρτίζαν 6-16

*Έχουν αναβληθεί τα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

