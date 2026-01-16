Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής – Ξανά στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

Με νίκες των Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται πάνω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην κατάταξη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε έστω και δύσκολα από την έδρα της Βιλερμπάν με 81-73 και πέρασε ξανά στην κορυφή της Euroleague, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τη δεύτερη της κατάταξης, Μονακό.

Πίσω τους βρίσκεται η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, η οποία και “λύγισε” με 82-79 τη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό, ενώ στα… ίσια είναι πλέον τρεις ισπανικές ομάδες, μετά την επιβλητική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα, με 80-61.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Τετάρτη 14/01

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/01

Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι – Ζάλγκιρις 100-97

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί – Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η κατάταξη στη Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 15-6* Μονακό 15-7 Φενέρμπαχτσε 14-7* Βαλένθια 14-8 Ρεάλ Μαδρίτης 14-8 Μπαρτσελόνα 14-8 Ολυμπιακός 13-8* Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10 Ερυθρός Αστέρας 12-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-11 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Ντουμπάι 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 Παρί 7-14* Βιλερμπάν 6-16 Αναντολού Εφές 6-16 Παρτίζαν 6-16

*Έχουν αναβληθεί τα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί