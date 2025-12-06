Η βαθμολογία της Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» επί του ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Super League και πλέον μετρά 17 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Κρητικούς και 11 σερί στο Φάληρο.
Ο Ολυμπιακός έφτασε έτσι τους 34 βαθμούς και κατέκτησε τον… άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα! Αυτό ήταν το έβδομο διαδοχικό τρίποντο των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα,, αφήνοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο -5 και -6 αντίστοιχα, με τους δύο “δικέφαλους” να έχουν ένα ματς λιγότερο.
Τα ματς της 13ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
20.30: Βόλος – Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17.00: Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός (NS2)
17.30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: ΠΑΟΚ – Άρης (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ – Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)
Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
————————————-
5. Βόλος 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
————————————–
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας Τρίπολης 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς περισσότερο
**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα
H επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Βόλος