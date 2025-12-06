Η βαθμολογία της Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» επί του ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Super League και πλέον μετρά 17 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Κρητικούς και 11 σερί στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έφτασε έτσι τους 34 βαθμούς και κατέκτησε τον… άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα! Αυτό ήταν το έβδομο διαδοχικό τρίποντο των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα,, αφήνοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο -5 και -6 αντίστοιχα, με τους δύο “δικέφαλους” να έχουν ένα ματς λιγότερο.

Τα ματς της 13ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

20.30: Βόλος – Κηφισιά (COSMOTE SPORTS TV 2)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17.00: Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός (NS2)

17.30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: ΠΑΟΚ – Άρης (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – Ατρόμητος (COSMOTE SPORTS TV 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

————————————–

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς περισσότερο

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα

H επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Βόλος