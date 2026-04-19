Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League: ΑΕΚ και Ολυμπιακός στο κυνήγι του πρωταθλήματος – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο -8 από την κορυφή και μόνο με θαύμα θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι το τέλος
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να θριαμβεύουν στα ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και να μετατρέπουν τη μάχη για το πρωτάθλημα σε κούρσα για δύο.

Η ΑΕΚ συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Allwyn Arena και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος είναι πλέον στο -8 από την κορυφή.

Αντίθετα, ζωντανός στη μάχη του τίτλου έμεινε ο Ολυμπιακός, μετά το 0-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι Πειραιώτες παρέμειναν στο -5 από την ΑΕΚ και θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:00)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)

