Η Βίρτους Μπολόνια απέλυσε ξαφνικά τον Σάσα Τζόρτζεβιτς

Παρελθόν από τη Βίρτους Μπολόνια αποτελεί ξαφνικά ο Σάσα Τζόρτζεβιτς με την ιταλική ομάδα να απολύει χωρίς εξηγήσεις τον Σέρβο τεχνικό κι ενώ η ομάδα του ήταν αήττητη στο φετινό Eurocup.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είχε αναλάβει την προσπάθεια επαναφοράς της Μπολόνια στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει αρχικά με την περσινή διακοπή της σεζόν και τώρα με την απρόσμενη αποπομπή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βίρτους έριξε πρόσφατα και μετεγγραφική βόμβα με την απόκτηση του Μπελινένι, ενώ έχει ήδη στην ομάδα και τον Μίλος Τεόντοσιτς, με τον Τζόρτζεβιτς να μην προλαβαίνει όμως να τον κοουτσάρει. Σημειώνεται επίσης, ότι ο Σέρβος αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος με τη Σάσαρι.

On the eve of the resumption of the 7DAYS EuroCup Regular Season, the only undefeated team in the competition, @Virtusbo has fired head coach Aleksandar Djordjevic.#RoadToGreatness