Η Ζαλγκίρις ζήτησε γαλακτομπούρεκο από τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά ο Μόουζες Ράιτ προτιμάει γύρο

Τα social media έχουν πάρει… φωτιά ενόψει της έναρξης της Euroleague και η Ζαλγκίρις βρήκε την ευκαιρία να συμμετέχει στην πλάκα, μετά από μία ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ για τον Μόουζες Ράιτ.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε σχολιάσει μία φωτογραφία του πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Μόουζες Ράιτ, γράφοντας ότι έχει μείνει… μισός τώρα που έφυγε από την Ελλάδα και έκοψε τα… γαλακτομπούρεκα, με τη Ζαλγκίρις να του ζητάει να του φέρει στη Λιθουανία.

Η νέα ομάδα του Αμερικανού σέντερ έκανε και σχετικό video στα social media, ρωτώντας σχετικά τον ίδιο τον παίκτη της, ο οποίος επιβεβαίωσε την αγάπη του για τα γλυκά, αλλά έδειξε την προτίμησή του στο… εθνικό street food της Ελλάδας, το γύρο.

Don’t forget to bring that Galaktoboureko when you land in Kaunas for the @EuroLeague game, @EvanFourmizz. pic.twitter.com/BxJbahN5V7 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 21, 2025

Η Euroleague επιστρέφει στις 30 Σεπτεμβρίου.