Στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα παραμείνει για δύο ακόμη χρόνια, ο Μάνος Παπαδόπουλος, παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από τη ρωσική ομάδα.

O Έλληνας GM της Ζενίτ είχε “μετακομίσει” στη Ρωσία μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και φαίνεται ότι θα “ριζώσει” στην ομάδα, παρά τον αποκλεισμό της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Κι αυτό γιατί έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η οποία και ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία της με τον Μάνο Παπαδόπουλο.

👉🏾 BC Zenit have extended cooperation with sports director Manos Papadopoulos for 2 years.

👋🏾👋🏾👋🏾 pic.twitter.com/8705nGHD9N