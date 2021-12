Παίκτης της Ζενίτ είναι κι επίσημα ο Τάισον Κάρτερ, με τη ρωσική ομάδα της Euroleague να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ του Λαυρίου.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ κι αρκετό καιρό, με τον Κάρτερ να υπογράφει συμβόλαιο με τη Ζενίτ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

«Είναι ένας νέος και πολυσύνθετος παίκτης, τον οποίο παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο ‘1’ όσο και στο ‘2’. Η εξέλιξή μας επιτρέπει να πούμε με πεποίθηση πως μπορεί να φτάσει στο εγγύς μέλλον σε ένα νέο επίπεδο και να γίνει παίκτης Ευρωλίγκας», τόνισε ο γενικός διευθυντής της Ζενίτ, Αλεξάνταρ Τσερκόβνι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να γίνω μέλος της Ζενίτ και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να δικαιολογήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε μια τόσο γνωστή ομάδα στην Ευρώπη. Έχω μεγάλη επιθυμία να κατακτήσω νέες κορυφές με την ομάδα», ανέφερε ο Τάισον Κάρτερ.

🖐️🏾@Tyson23Carter is a New Player of Our Club.



Welcome! pic.twitter.com/aOXCaJpVeq