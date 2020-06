Τον Ιωάννη Παπαπέτρου έχει βάλει στο… μάτι η Ζενίτ καθώς σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο η ομάδα Τσάβι Πασκουάλ ετοιμάζεται να καταθέσει μία πολύ μεγάλη πρόταση στον Έλληνα φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Η Ζενίτ, που θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Euroleague, θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της και να μην έχει ρόλο… κομπάρσου όπως φέτος. Σε αυτή την προσπάθεια φαίνεται πως θέλει να έχει μαζί της και τον Ιωάννη Παπαπέτρου, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, οι Ρώσοι έχουν έτοιμη μία πολύ καλή -οικονομικά- πρόταση για να καταθέσουν στον φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Θυμίζουμε πως ο Τσάβι Πασκουάλ, που κάθεται στον πάγκο της Ζενίτ, ήταν ο άνθρωπος που έπεισε τον Παπαπέτρου να μετακομίσει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, οπότε αν τελικά προχωρήσει η υπόθεση οι Ρώσοι έχουν ένα ακόμα.. όπλο για να αποκτήσουν τον παίκτη.

