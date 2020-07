Στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης του Τσάβι Πασκουάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέβιν Πάνγκος, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, μετά από μία κακή σεζόν στη Euroleague, εξαιτίας και τραυματισμών, αλλά ήταν “περιζήτητος” στην Ευρώπη και σενάρια υπήρξαν και για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Τελικά όμως, η Ζενίτ του πρώην “πράσινου” Πασκουάλ, κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του, για συμβόλαιο ενός έτους, με τη ρωσική ομάδα να είναι κοντά και στην απόκτηση του Νέντοβιτς, “φτιάχνοντας” ένα εξαιρετικό δίδυμο στα γκαρντ.

@KPangos is a new addition to Our Club ! pic.twitter.com/8gEGVbYesh