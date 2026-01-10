Ιδιοκτήτης Μάκλσφιλντ: «Είχα πάρει την ομάδα μεθυσμένος, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα»

Το FA Cup είναι ο θεσμός των μεγάλων εκπλήξεων και η Μάκλσφιλντ φρόντισε να κάνει την απόλυτη υπέρβαση, πετώντας εκτός διοργάνωσης την κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας.

Μπορεί να βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας του Βορείου Ομίλου της έκτης κατηγορίας στην Αγγλία, ωστόσο στο FA Cup η Μάκλσφιλντ έγραψε ιστορία, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας βρισκόταν στον έβδομο ουρανό, αποκαλύπτοντας ότι είχε αγοράσει τις μετοχές του όντας μεθυσμένος!

«Είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove μετά από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα. Και δείτε ματς τώρα… Είναι απίστευτο. Σκέφτομαι ήδη το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά», τόνισε ο Ρόμπερτ Σμέτχερστ.

Να σημειωθεί ότι προπονητής της ομάδας είναι ο μικρός αδερφός του Γουέιν Ρούνεϊ, Τζον, που κάθισε φέτος στον πάγκο μετά από μία διετία ως ποδοσφαιριστής τους.