Αθλητικά

Η Μάκλσφιλντ της 6ης κατηγορίας απέκλεισε στο Κύπελλο Αγγλίας την κάτοχο, Κρίσταλ Πάλας

Τεράστιο “σοκ” στο FA Cup
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Η διοργάνωση των γιγαντιαίων εκπλήξεων! Η Μάκλσφιλντ έκανε το “μπαμ”, αποκλείοντας την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης!

Η Μάκλσφιλντ, που αγωνίζεται στο “National League North” (έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο “Moss Rose”, στο νίκησε με 2-1 την Κρίσταλ Πάλας, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.

Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43′) και Μπάκλεϊ (60′), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90′) με τον Πίνο.

Να σημειωθεί ότι η Κρίσταλ Πάλας έγινε η δεύτερη ομάδα μέσα σε ένα 24ωρο που αποκλείεται πρόωρα από σύλλογο μικρότερης κατηγορίας, μετά το χθεσινοβραδινό “θαύμα” της Ρέξαμ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
109
86
82
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo