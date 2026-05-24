Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Ολυμπιακός έχει 99,9% πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο της Euroleague»

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” σε λίγο (24/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και στο γήπεδο βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Στις δηλώσεις του στη Nova μάλιστα, πριν μπει στο Telekom Center Athens για τον τελικό του Final Four της Euroleague, ο Οφέρ Γιανάι εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο “ισχυρός άνδρας” των Ισραηλινών ανέφερε τα εξής: «Αν η Ρεάλ κερδίσει τον τελικό θα είναι μια μεγάλη έκπληξη Είναι το μεγαλύτερο αουτσάιντερ των τελευταίων ετών και αν το κάνει, τους… συγχωρώ που μας απέκλεισαν.

Πάντα έχεις ελπίδες. Ο Ολυμπιακός έχει 99,9% πιθανότητες να το πάρει. Έχει και τον κόσμο μαζί του. Η Ρεάλ είναι υπερδύναμη στην Ευρώπη. Όταν έχασαν τον Γκαρούμπα στον ημιτελικό, δεν έπεσαν».