Ηλιόπουλος: «Κοτέτσι το γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις, η ΑΕΚ έπρεπε να προκριθεί»

Η ΑΕΚ έκανε τρομερό παιχνίδι στην Allwyn Arena, όμως ένα γκολ του Παλαθόν της στέρησε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αναφέρει ότι υπήρχαν λάθη στις αποφάσεις του διαιτητή.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του αγώνα χαρακτήρισε κοτέτσι το γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, παρομοιάζοντάς το με το γήπεδο στο Αιγάλεω και τόνισε ότι ελληνική ομάδα δεν θα έπαιρνε ποτέ αδειοδότηση.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ανέφερε ότι η ομάδα του έδειξε τι μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και θεωρεί ότι το δίκαιο θα ήταν να πάρει την πρόκριση για τους «4» της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Νομίζω η ΑΕΚ έδειξε τι μπορεί να κάνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές. Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις που με μία δεύτερη ματιά θα μπορούσαν να βγουν διαφορετικά συμπεράσματα. Από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει μία καταπληκτική πορεία. Η ΑΕΚ δικαιούτο να περάσει. Το γήπεδο της Ράγιο είναι ένα κοτέτσι, χωρίς υποδομές, χωρίς τερέν, μιλάμε για αγωνιστικό χώρο επιεικώς απαράδεκτο.

Μου θύμισε το γήπεδο στο Αιγάλεω, στο Κύπελλο. Δεν το λέω για να υποτιμήσω κάτι. Αν ήταν ελληνική ομάδα ποτέ το γήπεδό της δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση. Είναι ντροπή. Με πάθος και μαχητικότητα είχαν πιστέψει ότι θα βάλουν τρία γκολ. Ο Ζίνι πριν τον αγώνα υποσχέθηκε ότι θα βάλει δύο γκολ. Υποσχέθηκε δύο γκολ και τα έβαλε.

Η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφα, από μια στιγμή δέχθηκε ένα γκολ. Είναι άδικο. Το σύμπαν ζυγίζει τα πάντα. Το σύμπαν θα ζυγίσει και θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία της ΑΕΚ. Μόλις ξεκινήσαμε. Αυτό γίνεται σκαλοπάτι, σταθμός. Η ΑΕΚ φέρνει νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, γιατί η ομάδα είναι καταπονημένη και πρέπει να φέρουμε το αποτέλεσμα που μας αξίζει. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που άξιζε να περάσει».

Για το χειροκρότημα των παικτών της Ράγιο στο τέλος: «Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της Ράγιο για την κίνησή τους. Είναι αξιοπρεπές να παραδέχεσαι ότι ο αντίπαλος, η ΑΕΚ, είναι ανώτερος. Ένας συνδυασμός πραγμάτων τους έφερε στους 4.

Είναι πασιφανές ότι ένιωσαν ότι η ΑΕΚ είναι ανώτερη ομάδα, αλλά είχαν την τύχη να περάσουν. Η ομάδα ήταν έτοιμη να βάλει τρία γκολ, τα έβαλε».