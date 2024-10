Ινιέστα: «Θέλω να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα, αρχίζω τα μαθήματα προπονητικής»

Ο Αντρές Ινιέστα έβαλε τέλος στη λαμπρή καριέρα του σε ηλικία 40 ετών και πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό βήμα του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Αντρές Ινιέστα αποχώρησε από την ενεργό δράση, ωστόσο παραμένει στο ποδόσφαιρο. Θέλει, μάλιστα, να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, ενώ αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει μαθήματα προπονητικής.

«Θέλω να επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα, και δεν το λέω απλά για να το πω, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθούν στο κλαμπ άνθρωποι που είχαν μεγάλη συμβολή στην ομάδα. Θα είναι τεράστια χαρά μου να μπορέσω να προσφέρω πολλά, όπως το έκανα και όταν ήμουν παίκτης του συλλόγου» είπε ο Ισπανός θρύλος και πρόσθεσε:

«Έχω ξεκινήσει τα μαθήματα για την προπονητική, αφού δεν μπορώ να μείνω μακριά από το ποδόσφαιρο».

