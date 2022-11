Ο βολεϊμπολίστας του Ολυμπιακού Σαλβαδόρ Ιντάλγκο, παρακολούθησε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και σχολίασε μέσω social media τις διαιτητικές αποφάσεις του Δανού ρέφερι.

Το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχε επεισοδιακό φινάλε, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με πέναλτι του Σπόραρ.

Η απόφαση του διαιτητή να δώσει πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους ”ερυθρόλευκους”, με τον βολεϊμπολίστα Σαλβάδορ Ιντάλγκο να παίρνει θέση, κάνοντας λόγο για ”κακές διαιτητικές αποφάσεις”.

Η ανάρτηση του Ιντάλγκο

“Ο διαιτητής ήταν πουλημένος! Πήγε στο VAR και δεν πήρε τη σωστή απόφαση! Απίστευτο! Τώρα ξέρω γιατί παίρνω κίτρινη κάρτα σε κάθε αγώνα! Δεν αφήνουν τους παίκτες να παίξουν, θέλουν απλώς να επηρεάσουν τους αγώνες. Κακές διαιτητικές αποφάσεις” έγραψε ο Ιντάλγκο, για να απαντήσει και σε μερικά tweets φίλων και των δύο ομάδων.

The referee was sold !

He even went to VAR and didn’t made the right call ! Incredible !

Now I know why I get every time yellow card in every game !

They don’t let the players play , they just influence the game !

Bad referee calls !