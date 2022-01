Με γκολ του Αλέξις Σάντσες στην εκπνοή της παράτασης, η Ίντερ επικράτησε της Γιουβέντους με 2-1 στον τελικό του «Τζουζέπε Μεάτσα» και κατέκτησε το έκτο Super Cup της ιστορίας της.

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν. Οι νερατζούρι επικράτησαν της Γιουβέντους με 2-1 και σήκωσαν το ιταλικό Super Cup, έχοντας για ήρωα τον Αλέξις Σάντσες. Ο Χιλιανός επιθετικός βρήκε δίχτυα στην εκπνοή της παράτασης (σ.σ. 1-1 η κανονική διάρκεια) και χάρισε την κούπα στην Ίντερ.

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, η Γιουβέντους ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ. Στο 25′ ο Μοράτα έκανε σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον Σκρίνιαρ και ο ΜακΚένι με το κεφάλι έκανε το 0-1.

Στο 34′ η Ίντερ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.Ο Τζέκο πήρε το πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Ντε Σίλιο, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η Ίντερ είχε το πάνω χέρι στο δεύτερο μέρος και στο 59′ έχασε σπουδαία ευκαιρία. Ο Ντούμφρις πήρε την κεφαλιά από κοντά ο Περίν πρόλαβε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή και την έστειλε στο δοκάρι.

Τελικά, οι νερατζούρι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Αλέξις Σάντσες, λίγο πριν η αναμέτρηση οδηγηθεί στα πέναλτι, σκόραρε και χάρισε την κούπα στην Ίντερ.

Το χρυσό γκολ του Αλέξις Σάντσες:

🚨⚽️ | ALEXIS wins it at the death! Sanchez goal 2-1 Inter! pic.twitter.com/xfy7J2u8rz