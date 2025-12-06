Ίντερ – Κόμο 4-0: Διέλυσαν την ομάδα του Δουβίκα και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της Serie A οι νερατζούρι

Η Ίντερ δεν είχε κανένα πρόβλημα για να λυγίσει την αντίσταση της Κόμο στο Μιλάνο, για την 14η αγωνιστική στη Serie A, επικρατώντας με 4-0.

Με τους τρεις αυτούς βαθμούς, η Ίντερ ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα γκολ για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου σημείωσαν οι Μαρτίνες (11′), Τουράμ (59′), Τσαλχάνογλου (81′) και Αλμπέρτο (88′). Για τους φιλοξενούμενους ο Τάσος Δουβίκας μπήκε ως αλλαγή στο 32ο λεπτό, μετά τον τραυματισμό του Αλβαρο Μοράτα.

Στο μεταξύ, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει τη φετινή σεζόν η Φιορεντίνα, γνωρίζοντας μια ακόμη ήττα, αυτή τη φορά στην έδρα της Σασουόλο με 3-1. Η ομάδα της Φλωρεντίας μάλιστα προηγήθηκε νωρίς με το πέναλτι του αρχηγού της, Μαντράγκορα (9′), αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και έφθασαν στη νίκη με τα γκολ των Βολπάτο (13′), Μουχαρέμοβιτς (45’+) και Κονέ (65′).

Με τη νέα αυτή ήττα οι «βιόλα» παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και αν δεν αλλάξουν ρότα, τότε είναι πιθανό να κινδυνεύσουν με υποβιβασμό.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Serie A:

Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1

(13′ Βολπάτο, 45’+ Μουχαρέμοβιτς, 65′ Κονέ-9′ πεν. Μαντράγκορα)

Ίντερ-Κόμο 4-0

(11′ Μαρτίνες, 59′ Τουράμ, 81′ Τσαλχάνογλου, 88′ Αλμπέρτο)

Βερόνα-Αταλάντα 6/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 7/12

Κάλιαρι-Ρόμα 7/12

Λάτσιο-Μπολόνια 7/12

Νάπολι-Γιουβέντους 7/12

Πίζα-Πάρμα 8/12

Ουντινέζε-Τζένοα 8/12

Τορίνο-Μίλαν 8/12

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ίντερ 30 -14αγ.

Μίλαν 28

Νάπολι 28

Ρόμα 27

Κόμο 24 -14αγ.

Μπολόνια 24

Γιουβέντους 23

Σασουόλο 20 -14αγ.

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18

Κρεμονέζε 17

Αταλάντα 16

Τορίνο 14

Λέτσε 13

Κάλιαρι 11

Τζένοα 11

Πάρμα 11

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6 -14αγ.

Βερόνα 6