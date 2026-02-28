Ίντερ – Τζένοα 2-0: Ακάθεκτοι στη Serie A οι «νερατζούρι»

Η Ίντερ νίκησε και τη Τζένοα με 2-0 και έκανε ένα ακόμη “βήμα” για την κατάκτηση του τίτλου στην ιταλική Serie A, όπου έχει ξεφύγει πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Με γκολ τον Ντιμάρκο να ανοίγει το σκορ στο 31ο λεπτό του αγώνα και τον Τσαλχάνογλου να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του στο 70′, η Ίντερ έκανε… περίπατο κόντρα στην Τζένοα και συνεχίζει ακάθεκτη στο δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν το 8ο συνεχόμενο “τρίποντο” για τους “νερατζούρι” στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου και προελαύνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πίσω τους στο -13 πια τη δεύτερη Μίλαν.

Η Ίντερ άφησε έτσι πίσω της και τον αποκλεισμό στο Champions League, καθώς ετοιμάζεται από νωρίς για… φιέστα στη Serie A.