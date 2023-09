Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης, η Γερμανία νίκησε με 113-111 τις ΗΠΑ και προκρίθηκε στον τελικό του Mundobasket 2023, όπου και θα δώσει ματς τίτλου με τη Σερβία.

Γερμανία και ΗΠΑ προσέφεραν μία συγκλονιστική αναμέτρηση στο Mundobasket 2023, με πλούσιο θέαμα και… θρίλερ στο φινάλε, η οποία και δεν θα ξεχαστεί εύκολα.

Στο τέλος βέβαια… κέρδισαν οι Γερμανοί, με τη λήξη του αγώνα να βρίσκει τους παίκτες της “νασιοναλμανσάφτ” σε έξαλλη κατάσταση, να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους, την επιτυχία της ομάδας τους.

