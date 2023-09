Φοβερή… παράσταση από ΗΠΑ και Καναδά στο μικρό τελικό του Mundobasket 2023, με την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση, μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε στην κανονική διάρκεια.

Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στο -4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και βρέθηκαν στη γραμμή των βολών, με τον Μίκαλ Μπρίτζες να ευστοχεί στην πρώτη και να χάνει τη δεύτερη, αλλά να παίρνει ο ίδιος το ριμπάουντ και να πετυχαίνει τρίποντο buzzer beater.

Η Team USA ισοφάρισε έτσι σε 111-111 και έστειλε τον μικρό τελικό του Mundobasket 2023, όπου κρίνεται η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

