Δέκα νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Βαγδάτη – Τα περισσότερα θύματα είναι ποδοσφαιριστές!

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (29.10) στην ανατολική Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, αλλά και ιατρικές πηγές.

Η έκρηξη συνέβη κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και μια καφετέρια, όταν πυροδοτήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν τοποθετημένος σε ένα όχημα στην περιοχή, προκαλώντας άλλη έκρηξη σε ένα βυτιοφόρο υγραερίου που βρισκόταν κοντά, δήλωσαν πηγές ασφαλείας.

Όπως προκύπτει και χωρίς να υπάρχει πιο ξεκάθαρη ενημέρωση, τα περισσότερα είναι ποδοσφαιριστές.

10 killed, 20+ wounded in an explosion in east Baghdad, Iraq



The explosion took place near a football stadium & a café, when an explosive device attached to a vehicle in the area detonated, leading to another explosion of a gas tanker that was close byhttps://t.co/IAuMsEouYN pic.twitter.com/IKEFT5jdTm